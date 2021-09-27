新冠肺炎（COVID-19）疫情已在全球大流行已逼近2年，由Delta變種病毒株帶來的新一波疫情，是全國多國目前疫情對抗的重點。不僅如此，新冠肺炎病毒易變種的特性，持續對全球帶來威脅。哈佛專家警告，新變種病「R.1」擁有幾項獨一無二的特性，可能會引發下一波大流行，應該加以注意！

Delta病毒株在全球上百個國家造成大流行，是當前最主要關注的新冠肺炎病毒株之一。然而近日美國前哈佛醫學教授William A. Haseltine提出警告，認為應該加緊堤防R.1病毒株的變化。這個病毒株在2020年底在日首度出現，在2021年3月曾在美國肯塔基州（Commonwealth of Kentucky）一間安養院內傳播，有1/4完整接種疫苗者仍受到感染。

Haseltine教授指出，「一個變種病毒株能在完整接種疫苗者的群體間傳播，是一個警訊。」當前，R.1病毒株已入侵全球37國，也在美國47個州發現病例，全球累積感染的病例已有1萬例。

科學家發現，R.1有幾項特性都是獨一無二的，值得特別關注。包含可能會增強病毒的傳播力、自我複製，以及免疫抑制能力，讓它具有引發下一波大流行的潛力。報導指出，雖然當前R.1並沒有在美國造成大流行，在GISAID資料庫當中增加的病例數沒有很明顯，但它本身的特性仍可能捲土重來造成大流行。

當前在世界衛生組織（WHO）官網中，高關注變異株(Variants of Concern，VOC)有Alpha、Beta、Gamma以及Delta變異株；需留意變異株（Variants of Interest，VOI）則包含Lambda以及Mu。而R.1以及先前在南非被發現的C.1.2則都屬於當前指定被監控的變異株，需特別留心其變化。

(時報資訊)