北京當局去年以來朝著碳中和目標，打算履行承諾、從2026年起將減少使用煤炭，今年以來加強「能耗雙控」政策，積極限制鋼鐵產量，以及本土開採煤礦產能，近期卻傳出各地方政府突襲式通知所有廠商停電停產，甚至東北地區地級市與農村民生用電無預警斷電，引發民怨。對此，大陸官媒旗下微信公眾號發文抨擊，認為這些地方政府為何要趁「金九銀十」生產旺季執行早已推行許久的政策，非要火燒眉毛才想起落實？

《人民日報》旗下微信公眾號「俠客島」指出，8月中旬，大陸國家發改委發布文件，針對今年上半年各地區「能耗雙控」目標完成情況做成「晴雨表」，結果某些地區能耗強度不降反升，包括青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、雲南、陝西、江蘇等9省份被列為一級預警地區；浙江、河南、甘肅、四川、安徽、貴州、山西、黑龍江、遼寧、江西等省份則是能耗強度降低未達要求，列入二級預警地區。

隨後，某些地區開始「命令式」停產，要求高耗能產業停限產甚至拉閘限電，導致有人把停產限電與「能耗雙控」掛勾，認為政策突然加碼導致地方突擊式停產限電。

俠客島說明，能耗強度約束制度已經推行10多年，「能耗雙控」則是執行近6年，按季度發表的「晴雨表」也有8、9年時間，目標要求也一直相當穩定、明確，從不搞臨時加碼。

文章依照時程指出，「十一五」開始將單位GDP能耗降低作為約束性指標；「十二五」則是提出合理控制能源消費總量；「十三五」規劃綱要說明，指標更細化為全國單位GDP能耗比2015年下降15%、2020年全國能源消費總量控制在50億噸標準煤以內。

不過，從疫情以來，受到避險資金青睞的大宗商品價格屢創新高，相關企業存在擴張動能，導致工業大省能耗急速上升，甚至部分地方政府把2030年碳達峰預期，理解為前10年為攀峰期，試圖對高能耗產業開綠燈，卻在發改委警告、中央即將考核下，地方政府緊急祭出整改，但在過去4季度改善不明顯下，才會推出如此強硬措施。

俠客島指出，既然目標明確、清楚，「為啥非要火燒眉毛才想起落實呢？早早就看見紅燈，非要等沖線時猛踩剎車，考慮過乘客感受嗎？」砲轟地方政府平常不作為，逼近考核時機才完突襲，高喊綠色發展口號卻對實際工作一再追逐短期效益，暴露地方政府對一些新發展理念的認識偏差，以及綠色低碳轉型的不積極。

(時報資訊)