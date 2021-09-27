友達27日宣佈台中廠Fab 3獲世界經濟論壇（World Economic Forum，簡稱WEF）評選為「全球燈塔工廠（Global Lighthouse Network）」，展現友達在第四次工業革命（4IR）的深耕成果，不僅提升智慧製造的產能，達成環境永續的願景，也賦能員工，讓人才成功轉型。友達董事長暨執行長彭双浪表示，友達本次獲選加入WEF全球燈塔工廠陣容，代表台灣製造業擁有迎向工業4.0的全球實力，亦是友達引領其他企業邁向智慧製造的重大里程碑。第四次工業革命為友達帶來組織的思維轉變，最終期待為員工賦能，並推廣自主當責企業文化，成功推動數位與人才的轉型。WEF評選出的「全球燈塔工廠」，是運用自動化、工業物聯網（IIOT）、AI、AIoT、數位化、大數據分析、5G等技術表現優異的智慧工廠。目前全球燈塔工廠共有90間，皆為在工廠中廣泛使用工業4.0技術的全球領先製造業。 面對競爭激烈的產業挑戰，友達啟動組織轉型，從智慧製造、綠色製造和人才培育三大面向，展現4IR的成果，是獲選全球燈塔工廠的關鍵因素。透過深化4IR技術，結合場域知識與資料科學技術，改造生產管理模式，讓友達從過去的反應式管理，轉變成預測式管理，成為友達最大的優勢。友達投入組織思維轉變的成果，於2018至2020年三年內，將生產成本降低15％，整體製造生產效率提升30％以上。友達自2015年開始啟動智慧製造2.0，從規模競爭到價值競爭，進化到價值轉型，協助自身及合作夥伴無縫接軌4IR及智慧製造。

透過4IR技術展現智慧製造的成果，包括投入運輸自動化、以機器學習和電腦視覺自動檢查與維修產品、將IoT架構結合自動清潔解決方案、開發AI應用程式整合系統等，讓燈塔工廠於2018至2020三年間整體產能上升32％、先進製造良率提升60％。

友達自2008年揭櫫友達綠色承諾，透過排碳減廢實踐永續經營願景，平均每年都有1.5％以上的節能成果。台中廠房通過美國綠建築（LEED）認證、取得ISO 50001驗證；也成為全台第一家導入IPMVP執行能源績效管理的企業。2021年台中廠更取得全台第一張ISO 46001水資源效率管理系統驗證證書。

4IR技術加速友達在環境永續的推展，透過AIoT數位化與資料科學技術，開發出智能水電網系統 Smart Grid，讓台中廠於2018至2020三年間成功減少23％用水量、20％碳排放量及6.4％電力消耗。此外，第四次工業革命是關乎人才的創新革命，核心是以人為本。因此，友達聚焦員工培力、自主和當責，重新定位每位員工，有系統地培育4IR人才，將技能再培訓成功轉化為競爭力。

友達亦賦能員工將每個成功案例的經驗，轉換成可依循、可疊加的技術模塊，有效率地推展到每一座工廠，讓員工樂於將4IR技術運用在每個機會點，激發創意的正向循環，是友達入選全球燈塔工廠最為突出的成果。友達更將4IR技術有系統地推廣至供應鏈上下游合作夥伴，並與發展AIoT企業策略結盟，共創4IR軟硬整合生態系。友達攜手旗下關係企業友達數位、友達智匯、友達宇沛、艾聚達信息技術，提供專業的顧問諮詢服務、整合軟硬體解決方案、AI系統、與場域應用結合的一體化解決方案，及永續生產製造的專業知識，引領更多企業加速4IR數位化轉型的腳步。

(時報資訊)

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