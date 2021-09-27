為提升小店家收數位五倍券意願，立委鍾佳濱、林楚茵、沈發惠27日於財委會中提案，建請金管會研議振興券施行期間，可增加免用統一發票的小店家申設電子支付誘因措施。金管會銀行局局長莊琇媛表示，十月初就會研議此部份，她承諾三週內向財政委員會提出書面報告。

立委質詢時指出，今年數位五倍券綁定比去年三倍券高出許多，而公股行庫像華銀針對台灣pay綁定數位五倍券，就提供店家免手續費優惠、北富銀也對店家申辦行動數位支付的銀行收款帳戶開立給予回饋，希望金管會號召所有金融機構，使用台灣pay綁五倍券免收店家手續費。

立委臨時提案中指出，為了提升民眾綁定數位五倍券意願，已協調金融機構提出33億元預算給綁定數位券的民眾加碼優惠，但有能力收取數位券的店家多屬大型通路或連鎖加盟業者，領取數位券的情況再踴躍，小店家也無法受惠。有鑑於過去疫情期間金融機構即有對藥局免收行動支付手續費的措施，亦有公股行庫表示五倍券期間用台灣pay收款免手續費，建請金管會研議振興券施行期間，可增加免用統一發票的小店家申設電子支付誘因措施，像是與銀行公會協商，一定期間內免收小店家電支手續費，或是於小店家開立電支收款銀行帳戶時提供優惠。金管會主委黃天牧表示會與銀行公會討論，評估遵照辦理。預計三周內會有結果。

(時報資訊)