又一家300元級高價股申請上市，證交所表示，台灣精銳（4583）今（27）日送件申請股票上市，為今（110）年第16家國內公司申請股票上市。台灣精銳今日在興櫃收盤均價及收盤價均為301.5元上漲1.96％。

台灣精銳公司負責人為張重興，公司實收資本額為7.29億元，公司主要產品為行星式減速機、齒排（條）及客房與餐飲服務，去（109）年稅前純益8.73億元，每股稅後盈餘（EPS）9.6元。

(時報資訊)

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