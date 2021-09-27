【時報記者郭鴻慧台北報導】新美齊(2442)下午舉行法說會，今年將專攻不動產市場，毛利率可望提升，今年入帳主要來源為天母AIT案，下半年預計將推新美齊畫世代案，搶攻房市熱況。雖然面對營造原物料及人員薪資雙漲，不過，現階段房市火熱，房價上漲，毛利將不會受到影響。

新美齊在2021年第3季推出新北市板橋區的新美齊畫世代案，基地面積約2449坪，規劃戶數為632戶，將會在2025年首季完工貢獻營運。至於明後年的推案也有計劃，2022年首季將推出忠孝橋環河南路河畔的新美齊集美段，預計2025年第3季完工，2022年第3季將推出兩筆捷運聯開個案，包括新美齊中和站案及新美齊中原站案，兩案都將在2024年第3季完工。

台灣央行雖決定採行不動產貸款針對性的審慎措施，新美齊認為，政策短期對不動產預售雖有影響，但有助於房地產長期平穩上揚成長。綜觀國內外經濟及政策影響，110年度房地產市場仍將視個案地點、規劃等有極大差異化，本公司建案皆為地點極佳且產品規劃得當的產品，後市表現可期。

展望明年度新美齊推案計劃，三重區集美段開發案規劃坪數22~38坪間，本案基地已在今年2月新北市都市更新審議通過，預計2021年第1季取得建照後開工。捷運中和站聯合開發案建築設計為地上14層、地下4層，一樓為商舖使用，樓上均為辦公室使用，預計2024年第2季完工交屋。另外，捷運中原站聯合開發案設計為地上14層、地下3層，一樓為商舖使用，部分樓層作為商業辦公空間，部分高樓層作為住宅使用，預計2024年第二季完工交屋。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意