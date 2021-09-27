新竹縣市合併升格議題火熱，以竹科客為主的特殊的高所得人口結構，新竹縣市人口增加8.2％，竹市房價十年房價漲幅34％、竹縣更達46％，若單就竹北來，比起升格直轄市十年的新北、以及縣市合併升格高雄等房價漲幅並不遜色。

根據內政部不動產資訊中心買賣契約價格平均單價統計，新竹市平均房價從十年的每坪16萬漲至今年的21.6萬、新竹縣平均房價從十年前的每坪14.2萬漲至今年的20.8萬，其中帶動新竹發展的領頭羊竹北市，房價更漲至每坪24萬元，業者分析，竹科帶動高薪資所得，以及人口持續移入，帶動大新竹地區成為非直轄市房價漲幅最可觀的都會區。

相較於六都中，在2010年升格直轄市的新北、台中、台南、高雄等四都，迄今十年來房價漲幅約在43～75％，2014年底升格直轄市的桃園則因升格後不久遇房市景氣修正，但六年來迄今也有8％房價漲幅，新竹縣市房價漲幅不輸直轄市。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新竹縣市受惠於竹科園區的發展和帶動，薪資所得高，全台前十大富有的里，新竹縣市就包辦前五名，包括最高的東區關新里286萬元等，2018年大新竹人口正式破百萬大關，十年來新竹縣市人口增加近8萬人，其中竹北就增加5萬多人。

張旭嵐表示，在自住需求支撐，房價一路看漲，尤其以竹北市的房價漲幅居冠，豪宅市場也屢創高價，竹北大遠百年底營運、首座影城明年中開幕、新建中小學吸引家長設籍卡位，房市也發展出高端的購屋模式，也促使購屋需求逐漸外溢，近年新科工程師逐漸轉向價格較親民的金雅、牛埔、華興、水瀧等外圍重劃區。

(時報資訊)