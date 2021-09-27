北京當局近期為執行能耗雙控政策，達到碳中和、降低能源價格等目標，針對江蘇、浙江和廣東等3個工業重鎮省份實施限電措施，恐對全球供應鏈造成壓力，甚至導致電動車大廠特斯拉在上海的超級工廠生產面臨影響。不過，特斯拉執行長馬斯克長期看好大陸市場創新能力，表示會繼續投資大陸的數位轉型。

據《日經亞洲評論》報導，在新款iPhone 13手機等最新電子產品上市之際，大陸這一波限電措施影響相當大，蘋果與特斯拉的供應鏈中，數家主要廠商已經停止部分大陸工廠的運作。

綜合外媒報導，大陸國家互聯網信息辦公室(Cyberspace Administration of China；CAC)所舉行的世界互聯網大會(World Internet Conference)，馬斯克透過預錄好的影片談及，大陸是全球數位化的領導者，認為大陸投入許多資源以及努力，對於汽車相關產業導入各項最新科技，促使大陸成為數位轉型領導者，並承諾對讓特斯拉加大在大陸的投資與研發活動。

早在今年9月初，馬斯克就對大陸新能源車業者表示讚許，認為這些業者擁有優秀技術以及大陸市場環境，認為這些大陸本土新能源車品牌很有競爭潛力。

馬斯克還在影片表示，目前特斯拉已經在大陸建立資料中心，用來儲存當地所有資訊，包括生產、銷售以及服務等，只有相當罕見的資料，例如額外的海外零組件訂單才會外傳。這場會議不僅馬斯克參加，高通執行長Cristiano Amon、英特爾執行長Patrick Gelsinger也透過預錄影片方式參與。

特斯拉今年以來遭到北京當局刁難，先是以間諜車疑雲找來特斯拉，要求大陸用戶資訊不得回傳美國，擔憂大陸公務員在車內談論內容，以及大陸軍方人員在營區資訊外洩，甚至還有大陸特斯拉車主在上海車展對特斯拉事故後續處理不滿維權。有分析師認為，這跟北京當局想扶持本土新能源車品牌有關，馬斯克則是為了滅火，多次表明對大陸市場看好程度，以及願意配合北京當局調查結果在大陸政策調整。

據《路透》報導，特斯拉上海超級工廠有望在今年量產30萬輛電動車，甚至在今年晶片短缺之際，今年前8月就生產24萬輛，甚至部分銷售到歐洲、日本市場，當時一名負責上海超級工廠等地區業務的特斯拉高層指出，今年有望生產45萬輛電動車，其中有6.61萬輛出口到海外，根據特斯拉去年第四季財報，年度銷售量50萬輛，馬斯克坦承今年大約落在84 萬輛到 100 萬輛之間，大約成長50%，若以此來看，光是大陸產能就占特斯拉將近1半。

(時報資訊)