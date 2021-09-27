【時報-台北電】元禎(1725)於9月29日14:30召開法說會，地點位於證交所101辦公大樓一樓資訊展示中心(台北市信義路五段七號)，將說明公司簡介與營運狀況。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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