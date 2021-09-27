財政部國產署運用雲端科技概念，開發「國有公用財產管理系統網路版」（財網系統），提供國有公用財產管理機關透過網際網路直接連線輸入及上傳相關財產資訊，運用e化管理，疫情期間也能輕鬆居家進行財產管理工作，成為財產管理人員日常作業不可或缺的一大利器。

國產署表示，國有財產管理首重產籍管理之健全，產籍管理工作繁雜瑣碎，且須隨時更新財產帳籍資料，作為財產管理運用決策參考，鑒於許多機關以人工或套裝系統管理國有財產，作業負擔沉重，且缺乏遠端連線功能，不僅耗時費工亦難符合規定，而財網系統係依據國有財產管理相關法規設計，除可節省各機關因使用不同財產系統，分別編列預算管理維護系統之成本，更提供專業且多元化之客戶服務管道。

國產署表示，使用機關可隨時諮詢系統相關問題，藉由系統操作潛移默化中建立財產管理人員正確管理觀念，大幅提升其財產管理效能，減輕財產管理人員負擔，同時該系統更結合內政部核發之自然人憑證登入機制，無論身在何處都能隨時連線管理，讓財產管理工作變得更加輕鬆簡單又便利。

國產署更進一步指出，目前財網系統有550個機關上線使用，未來該署仍將持續配合法規修正、相關政策推動及機關共通性需求辦理系統功能增修，推廣各機關使用，以發揮系統最大使用效益，提升公產管理效能。

(時報資訊)