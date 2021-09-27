倫元投顧分析師陳學進表示，台股27日開高收紅，終場上漲53.58點，漲幅0.31％，收在17,313.77點；櫃買指數則相對弱勢，終場下跌0.57點，跌幅0.27％，收在212.53點；三大法人進出方面，外資續買38.53億元，投信轉賣4.93億元，自營商續買2.02億元，惟外資法人於台指期續賣1,888口多單，累計淨空單部位為19,326口，心態轉趨中性偏多。

由於大陸官方為達「碳中和」目標，全面執行「能耗雙控」，台商群聚的長三角地區面臨停電停產壓力，而蘇州、昆山兩地更是無預警通知所有廠商停電停產，當地PCB、被動元件、ODM／OEM組裝、電源、散熱設備等，都被迫停產至30日。

首當其衝的就是金像電、欣興、景碩、南電、台光電、聯茂、台燿等，且騰輝電子、華擎、創惟、德微、胡連、湧德、健和興潤泰全也等紛紛中箭落馬，連帶使市場追買意願受到衝擊。

不過，對近期大陸地方政府無預警限電限產措施，也引來不少批評聲浪，認為地方政府在傳統旺季拉閘限電，將引發後患，故此利空有望於近期內消除。

經濟部統計處也看好，隨疫苗加速施打，有利全球景氣穩健復甦，預期9月訂單金額將較8月增加，有望拿下連19紅，顯見在國內整體經濟仍可望持續向上成長。

個股方面，本周納入投資組合的精確，搶搭全球電動車起飛順風車、集團加持，營運成長可期，隨公司派及內外資法人大戶心態偏多推波助瀾，預期只要量價不失控，後市仍有續漲機會。

選股方面，則有東泥、台塑、台聚、亞聚、華夏、華紙、永豐餘、正隆、寶隆、聯發科、愛普、通嘉、耀勝、建漢、聯光通、金居、榮科、公準、德宏、精確等表現強勢，投資人應謹守「低接不追高」原則，短線震盪不必太過擔憂。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意