【時報-台北電】台通(8011)公告今日(9月27日)召開重大訊息記者會內容，董事會通過台通與慶通(股)公司及皇鼎建設開發(股)公司合建案。

台通光電股份有限公司(以下簡稱台通光電)為活化資產，於今日一一○年九月二十七日經由一一○年第二次審計委員會及一一○年第八次董事會決議通過與關係人慶通股份有限公司(以下簡稱慶通公司)及皇鼎(5533)(皇鼎建設)，採合建分屋方式興建廠辦大樓，該建案由台通光電提供土地1395.27坪及慶通公司提供土地1025.65坪，共計2420.92坪，並由皇鼎建設預定投入超過20億元資金，合作開發興建地上11層、地下3層2棟廠辦大樓，三方協議之合建權利價值分配(以下稱合建分配比例)，為土地所有權人55%(分別為台通光電31.07%、慶通公司23.93%)、建物出資興建人皇鼎建設45%，廠辦大樓完成後，三方依合建分配比例辦理產權登記。

台通光電位居新北產業園區，鄰近國道1號、台65線快速道路、新北快速道路，又有雙捷運新北產業園區站，交通及生活機能都相當便捷，台通光電將與慶通公司及皇鼎建設共同打造新北產業園區首棟A級廠辦大樓。本案合建分配比例之訂定，係參酌京瑞不動產估價師聯合事務所及城大不動產估價師事務所兩家專業估價機構出具之估價報告書，並以估價結果為基礎，與慶通公司及皇鼎建設共同協議，今日台通光電經審計委員會及董事會決議通過，相關程序依台通光電取得或處分資產處理程序規定辦理。（編輯整理：葉時安）

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