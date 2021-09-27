【時報記者沈培華台北報導】國發會公布，110年8月景氣對策信號綜合判斷分數為39分，較7月增加1分，燈號為連續第七個月呈現象徵景氣非常熱絡的紅燈。國發會指出，景氣領先指標轉呈上升，同時指標續呈下跌，惟跌幅較上月略降，反映疫情衝擊影響已減緩。

110年8月景氣對策信號為39分，較上月增加1分，燈號續呈紅燈。9項構成項目中，批發、零售及餐飲業營業額由綠燈轉呈紅燈，分數增加2分；海關出口值由紅燈轉呈黃紅燈，分數減少1分；其餘7項燈號不變。

國發會表示，外需部分，受惠全球終端需求持續回升，5G、車用晶片、物聯網等科技應用需求強勁，且傳產貨品需求亦持續成長，帶動8月貿易、生產、銷售及金融面指標持續擴增；內需部分，因疫情影響，零售餐飲及勞動市場需求仍較去年同期下滑，惟隨疫情趨穩，管制措施調降，均已較上月回升。

此外，領先指標不含趨勢指數為101.74，較上月上升0.15%，呈現止跌回升。同時指標不含趨勢指數為101.14，較上月下降0.66%，持續下滑。

展望未來，國發會表示，行政院已編列1,600億元「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算」，隨國內疫情趨穩，管制措施陸續放寬，加以政府啟動振興五倍券及各界加碼措施帶動下，內需消費可望漸次回溫。投資方面，國內半導體相關供應鏈持續發展高階製程，5G、綠能及航空航運業等投資持續擴增，均有助推升國內投資動能。出口方面，受惠全球經濟穩健回升，主要國家積極推動基礎建設，動能可望續強。惟變種病毒疫情擴散風險仍存，及主要國家貿易及科技爭端持續，後續發展仍須審慎關注。

(時報資訊)