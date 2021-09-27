（8月製造業生產指數。圖／經濟部提供）

經濟部27日公布8月工業生產指數136.76，為歷年單月新高，年增13.69％，連續第19個月正成長，其中製造業指數為138.34，為歷年單月次高，年增14.62％，同樣也是連續19個月正成長，主因消費性電子新品備貨效應、新興科技應用穩定擴展，加上全球終端需求持續增溫所致，累計1至8月較上年同期增加15.43％。

在資訊電子產業方面，8月電子零組件業生產指數創歷年單月新高，年增14.91％，主因受惠於國際品牌手持行動裝置新品推出前的備貨效應，加上5G、物聯網、車用晶片等需求強勁，帶動晶圓代工、IC封測等生產上揚，以及大尺寸電視、IT面板生產續增，為挹注製造業生產之主要貢獻來源。電腦電子產品及光學製品業年增8.01％，主因汽車電子控制器外銷訂單成長、虛擬實境裝置新品上市，以及固態硬碟因儲存裝置需求強勁而增產，加上半導體、平面顯示器等檢測設備產量上揚所致。

傳統產業中，受惠全球景氣回溫，終端需求持續成長，加以上年同月部分產線進行歲修影響，比較基期偏低，致化學原材料業、基本金屬業分別年增17.22％、18.14％；機械設備業受惠廠商投資意願提高，加以半導體、5G相關產業、自動化設備需求持續熱絡，年增31.61％；汽車及其零件業年增29.86％，主因重型柴油車六期排放標準將於9月實施，帶動大型貨車、大型客車增產，電動小型轎車、汽車零件亦因車商積極促銷及歐美市場需求回溫而增產。

展望未來，雖全球仍籠罩在Covid-19變種病毒風險下，加上進入秋冬季節疫情攀升疑慮，以及美中貿易爭端持續等不確定因素，惟隨著疫苗接種率提升，全球經濟活動穩定復甦，主要國家積極推動基礎建設，以及新興科技應用及企業數位轉型持續，加上國際各品牌消費性電子新品陸續上市、中國大陸十一假期前備貨需求，均可望挹注我國製造業生產成長動能。

(時報資訊)