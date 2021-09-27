（經濟部27日公布批發業、零售業、餐飲業營業額。圖／經濟部提供）

經濟部27日公布批發業、零售業、餐飲業營業額。受惠餐廳開放內用帶動食客回流，8月餐飲業營業額548億元，較7月增加28.8％；惟與上年同月相比，則年減25.7％。

經濟部解釋，其中餐館業年減26.9％，主因餐館內用席次降載、商務與宴會客尚未全部回流，復以上年同月振興方案挹注，比較基期較高所致；飲料店業亦因內用座位限制，營業額年減17.3％；外燴及團膳承包業因寺廟、會議及社團活動減少，外燴及團膳需求下滑，致年減22.8％。綜計1至8月營業額為4,588億元，年減10.0％。

8月批發業營業額為1兆315億元，創歷年單月新高，年增率17.2％，其中受惠終端需求續溫，手機相關零組件拉貨動能轉強，加上國際原物料價格高檔盤旋，致機械器具批發業年增20.6％，建材批發業年增43.6％，化學材料批發業年增33.4％；汽機車批發業年增9.5％，主因疫情趨緩，經銷商提車量增加所致；藥品及化粧品批發業年增7.7％，主因疫情帶動相關篩檢試劑等產品需求增加所致。綜計1至8月營業額為7兆8,598億元，創歷年同期新高，年增17.2％。

隨疫情降級管制措施逐步解封，實體通路人潮回流，消費力道漸次回穩，8月零售業營業額為3,198億元，較7月增加5.3％；惟與上年同月相比，則年減4.3％，主因今年疫情導致門市來客數較上年同月減少，加上進入傳統民俗月，影響汽車消費需求，復以上年同月業者搭配政府振興方案推出促銷活動，比較基期較高所致，其中百貨公司、便利商店、汽機車零售業、布疋及服飾品零售業分別年減18.9％、13.2％、4.7％、8.7％。電子購物及郵購業則年增17.6％，主因受惠節慶商機，推升送禮及採購需求；超級市場及量販店亦因逢中元節採購旺季，分別年增10.6％及4.1％。綜計1至8月營業額為2兆5,391億元，創歷年同期新高，年增2.4％。

(時報資訊)