【時報-台北電】經濟部統計處公布8月批發業營業額為1兆315億元，較上月增加2.4%，經季節調整後增加4.0%。批發業營業額年增17.2%，其中機械器具批發業年增20.6%，主因手機相關零組件拉貨動能轉強，以及遠距應用需求持續，帶動晶片、記憶體、電腦、平板出貨暢旺，加以半導體產品價格調漲所致。

8月零售業營業額為3,198億元，較上月增加5.3%，經季節調整後增加8.5%。零售業營業額年減4.3%(若不計列汽機車零售業，則年減4.2%)，其中汽機車零售業因進入傳統的民俗月淡季，加上兩年落點差異(上年農曆7月始於8月19日，今年落在8月8日)，致年減4.7%。

8月餐飲業營業額548億元，較上月增加28.8%，經季節調整後增加22.4%。餐飲業營業額年減25.7%，其中餐館業雖因疫情管制措施調降，餐廳客流量較上月增加，惟仍需配合防疫規定降載量能，加上商務與宴會客尚未全部回流，復以上年同月振興方案挹注，比較基期較高，致營業額年減26.9%；飲料店業亦因內用座位降載，咖啡及冰品等銷量減少，營業額年減17.3%；外燴及團膳承包業亦年減22.8%，主因防疫期間寺廟、會議及社團活動減少，外燴及團膳需求下滑所致。

展望9月份，批發業受惠於國際景氣穩健向上，客戶端拉貨力道持續攀升，國際原物料價格續居高檔，加上秋冬服飾鋪貨及耶誕節採購旺季來臨，預估營業額將續呈增勢；零售業及餐飲業則隨國內疫情趨於穩定，政府逐漸鬆綁管控措施，加上中秋節慶商機帶動，有助推升營收動能，惟全台尚未擺脫疫情陰霾，商場及餐廳仍需降載量能，社交聚餐頻率仍較疫情前縮減，加以上年同月政府振興方案效應基期較高，預估營業額較上年同月減少或持平。（編輯整理：張嘉倚）

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