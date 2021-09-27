大陸多地持續限電，部分企業陷入停工停產。其中，廣東多地迎來「最嚴限電」，工業企業被要求「開三停四」甚至「開二停五」、「開一停六」錯峰用電，對企業生產經營帶來較大影響，訂單交貨期甚或拉長1倍。有業內人士預計，限電應只是暫時，所以願意積極配合，但警告若長此下去，「肯定頂不住」。

證券時報報導，珠三角多地正面臨嚴厲的限電措施。東莞市一家企業表示，在22日傍晚接到連時限電通知，要求23日及25～30日的用電高峰時段（8點～24點）停止生產用電。

另一間從事設備出口的企業負責人表示，2021年以來出口形勢非常好，訂單供不應求，但因為「開三停四」的限電措施，產能大幅下降，目前工廠交貨期已從30天延長至60天甚至到90天。

東莞供電部門工作人員表示，21日晚上接到市政府的指示，翌日開始通知客戶。該工作人員透露，供電一直都是緊缺的，沒有電賣，就意味著公司沒有收入，擔憂工作保不住。

中山、佛山等製造業強市也有類似限電措施。中山部分地區規定：對規模以下客戶實施「開一停六」；規模以上和科技類企業「開二停五」；市級優保企業「開四停三」。汕頭工業用戶自9月17日起「開二停五」限電，揭陽工業用戶面臨「開一停六」。

(時報資訊)