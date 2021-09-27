【時報-台北電】經濟部統計處公布8月工業生產指數136.76，較上月增加2.14%，其中製造業增加2.53%；經季節調整後，工業生產減少0.98%，製造業減少0.04%。與上年同月比較工業生產增加13.69%，其中製造業增加14.62%，礦業及土石採取業減少7.41%，電力及燃氣供應業增加4.39%，用水供應業減少0.36%。8月挑戰連19紅成功。

前8月與上年同期比較工業生產增加14.42%，其中製造業增加15.43%。

電子零組件業生產指數168.04，寫下歷年單月新高，年增14.91%，連續第21個月二位數成長。主要受惠於國際品牌手持行動裝置新品推出前的備貨效應，加上5G、物聯網、車用晶片等需求強勁，以及部分廠商擴增產能，致晶圓代工、IC 封測等生產上揚，另大尺寸面板因電視、IT 面板需求延續而增產。累計1至8月較上年同期增加18.73%。

8月份製造業生產指數138.34，為歷年單月次高(僅次於110年3月之138.46)，年增14.62%，連續19個月正成長，主因消費性電子新品備貨效應、新興科技應用穩定擴展，加上全球終端需求持續增溫所致，累計1至8月較上年同期增加15.43%。（編輯整理：張嘉倚）

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