韓國政府今天公布第4季COVID-19（2019冠狀病毒疾病）預防接種計畫，10月起將開放369萬名高風險族群追加施打第3劑疫苗；12至17歲族群及孕婦也將自10月18日起開放接種。

根據韓國COVID-19預防接種對應促進團今天發表的追加接種實施計畫，60歲以上高齡族群等感染高風險族群10月起追加施打輝瑞或莫德納等mRNA疫苗後，預計自12月起開放社會必要人力（軍人、警察和消防員等）接種，並持續擴大追加接種適用對象範圍。

促進團表示，考量近期疫情狀況及傳染力高的delta病毒案例持續擴散，影響疫苗防疫效果，判定有必要進行追加接種。截至19日為止，韓國境內發現完全接種後仍確診案例累計7772例。

先前未列在接種對象範圍的孕婦及12至17歲族群，將在10月18日起開放接種，其中16到17歲者自10月5日起開放預約，12至15歲者18日起開放預約；孕婦則可在8日起進行預約，但當局建議患有慢性疾病及懷孕12週以下者，須充分了解自身及胎兒狀態後再決定是否接種。

據當局統計，列為接種對象的孕婦約有13.6萬人，12至17歲族群約有277萬人。

韓國疫情自7月起再次升溫，尚未能接種疫苗的孕婦及12至17歲族群，8月各新增173例及3050例確診；9月中旬的中秋連假後單日確診人數更首次突破3000例，專家研判疫情可能再次擴散。

截至今天凌晨零時，韓國累計30萬3553例確診，2456例病歿；超過3809萬人至少接種一劑疫苗，全國人口占比74.2%，完全接種人數達2323萬7917人，占45.3%。（編輯：陳惠珍）1100927

(時報資訊)