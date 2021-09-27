櫃買中心27日表示，為協助上櫃興櫃公司瞭解櫃買市場近期各項法規修正重點及應申報或辦理事項之相關規定，櫃買中心將於9月30日至10月29日採線上播放影片方式辦理110年度「上櫃興櫃公司應辦事項宣導會」。

櫃買中心表示，本次宣導內容除有「重大訊息新修正規定」、「資訊申報重點提醒」、「內部控制重要議題」、「重要法令規章修正要點」、及「衍生性金融商品成交確認平台」外，另為協助公司瞭解ESG評鑑內容及落實內部出口管控作業，櫃買中心特別邀請企業永續發展協會講師說明「上櫃永續指數ESG評鑑方法」及財團法人工業技術研究院講師介紹「企業內部出口管控(ICP)制度」。

本次宣導會涵括七項主題，並藉由常見缺失之實務案例分享，有助於上櫃興櫃公司落實法令遵循及資訊揭露、健全內控內稽制度，以及強化公司治理品質。

有關本次線上宣導會之相關影音資訊，將於9月30日至10月29日置於櫃買中心網站提供發行公司點閱觀看，可查詢櫃買市場業務宣導網站。(網址：https://dsp.tpex.org.tw/web/listing/briefing_session.php;櫃買市場業務宣導網站>上櫃/興櫃公司/債券發行人專區>宣導說明會>110年度上興櫃公司應辦事項宣導說明會)。

(時報資訊)