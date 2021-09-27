（金管會主委黃天牧。圖／立法院轉播畫面）

現任金管會主委黃天牧最滿意的三項政策揭曉，黃天牧27日在立法院財委會回應立委曾銘宗質詢時表示，最滿意這一年多來落實永續ESG政策、重視資安及落實普惠金融等三件事，未來則最重要的三項政策亦是繼續推動永續ESG、資本市場持續發展與普惠金融。

曾任金管會主委的曾銘宗在質詢時表示，近期金管會主委平均任期約三年，黃天牧自2020年5月20日上任，也算經歷一半任期，自己最滿意的三件政策及未來要推動的三件政策各為何？

黃天牧回應過去一年半自己覺得最滿意也是一直以來最想推動的，即是落實永續ESG政策，二是重視資訊安全；三是推動普惠金融。

金管會的確把ESG當成核心政策，無論是金融業或是上市櫃公司，都要強化環保、企業社會責任及公司治理，且會列入公司治理評鑑，金融業者這一年多來也言必稱ESG，是目前金融「顯學」，強調ESG作得好的企業，未來也能贏得更多外資及退休基金的長期投資，作不好則可能被投資人厭棄、在生產鏈中無法拿到訂單，甚至可能無法取得銀行融資等。

其次是資安的重視，即金管會有金融資安行動方案，強化金融機構對資訊安全的重視，甚至要設專屬的資安長，另外金管會也將培訓數位金檢種子人員，對金融業各種應用程式（APP）、純網銀、網路投保、行動投保等進行強化監理。

第三就是落實普惠金融，即讓所有需要金融服務的人都能得到想要的服務，是微型保單推動者的黃天牧，主委任內擴大小額終老的保額到70萬元，另外如盤中零股交易、設置無障礙金融設施等，都算普惠金融一部分。

對於未來，黃天牧強調會繼續推動永續ESG政策，第二則是讓資本市場持續發展，第三依舊是繼續落實普惠金融。

(時報資訊)