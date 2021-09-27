【時報記者王逸芯台北報導】大陸官方針對「能耗雙控」加大力度，據悉，對江蘇、廣東、浙江等化工大省對數千家企業採取停產停電等措施，目前江蘇省的蘇州、昆山等地自26日中午停供多數產業生產用電至30日，據悉，目前台塑寧波廠的產能未受到影響，反倒是能耗控管帶動石化品價格上漲，對於整體影響「利大於弊」。

大陸官方硬起來，為達能耗雙控目標，週末限公告多省市限電、停產政策，導致工業、製造業廠家紛紛提前放十一長假，也使得有在當地設廠的台系廠商人人自危，分析師認為，認為就塑化產業而言，大陸產能占比較高的台商將有停產影響，然對整體塑化市場報價而言可望又興起一波漲價潮，大陸電石法PVC產能為大宗占PVC產能達8成，此外，觀察大陸發改委提出之上半年能耗雙控晴雨表，以PVC產能集中最高的西北地區多數位於一級警戒城市，在下半年PVC需求逐漸進入旺季之際，可望對PVC報價將帶來新一波上漲，台塑(1301)將明顯受益。

大陸近期實施能耗雙控政策，就是落實碳達峰、碳中和政策的具體執行的方法，一開始是由限制鋼鐵產業產能開工，並擴及到石化產業，目前各地區政府以採取嚴格限電、甚至減產停工等政策，執行能耗雙控政策。對於台灣石化廠商影響而言，台塑四寶的生產基地集中在浙江寧波，並未在大陸發改委公布上半年能耗強度不降反升及能源消費總量兩項指標列入紅色緊戒等省分裡面，因此寧波地區尚未有限電控制能耗的政策，僅南亞(1303)部分PCB電子材料產能位於江蘇省被迫停工。

整體而言，台塑集團在大陸的石化產能運作正常。由於華東地區為大陸石化產品生產重鎮，在限電減產政策要求下，開工受壓抑，也推升近期塑化產品報價上漲，預期大陸能耗雙控政策出台，搭配年底旺季需求轉強，整體供需結構改善，有利塑化產品報價盤堅上揚。

(時報資訊)

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