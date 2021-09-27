中央流行疫情指揮中心今日宣布，考量國內疫情目前已趨緩且穩定控制，經與相關單位溝通討論及評估後，指揮中心規劃於本周起放寬部分場域防疫管制措施，並於10月5日起有條件開放部分休閒娛樂場所，開放KTV，但唱歌時必須全程配戴口罩。

有條件開放部分休閒娛樂場所自10月5日起，依經濟部公布的相關場所防疫管理措施指引辦理：

指揮中心要求，室內娛樂場所必須採預約制、實聯制、量體溫、全程戴口罩、人流控管、加強通風換氣。不得有陪侍服務行為。從業人員應6成以上已施打至少1劑疫苗滿14天，落實健康管理。

開放電子遊戲場所及資訊休閒場所：

一、顧客以1人1機遊玩，機檯間須裝設隔板，或採間隔座/梅花座。禁止飲食。

二、場所內須裝設攝影監視設備，必要時提供錄影資料供查核。

三、定時執行環境及機台清消，顧客把玩離開後立即消毒機台。洗手間加強清消。

錄影節目帶播映場所（MTV）

一、固定座位，採梅花座或間隔座。非固定座位須維持1.5公尺以上距離。禁止飲食。

二、每組顧客消費完畢，應清消包廂環境設備，距下一組顧客使用至少隔30分鐘。

三、維持場所良好通風，每2小時進行換氣，加速室內空氣循環。

視聽歌唱場所（自助式KTV及電話亭KTV）

一、除飲水外不得飲食。須全程戴口罩（包括使用麥克風時）。

二、每組顧客消費完畢，應清消包廂環境設備，距下一組顧客使用至少隔30分鐘。

三、維持場所良好通風，每2小時進行換氣，加速室內空氣循環。

桌遊、麻將休閒館營業場所

一、不同桌之顧客間保持1.5公尺以上間距或獨立包廂、屏風或隔板，同桌者使用隔板。

二、接觸遊具前後應執行手部衛生並戴手套。飲食須遵照餐飲相關規範。

三、遊具及桌面使用過應立即清消，間隔至少15分鐘始能提供下一組客人使用。

(時報資訊)