HP旗下知名電競周邊產品領導品牌HyperX宣布品牌首支蜂巢式電競滑鼠Pulsefire Haste目前已相容NVIDIA Reflex技術。NVIDIA Reflex技術能夠精準測量系統延遲度，讓玩家以更快的速度做出反應，保有競爭優勢。

NVIDIA Reflex延遲分析工具內建於新推出的NVIDIA G-SYNC 顯示器之中，這款工具能夠偵測滑鼠點擊操作，並測量從按下滑鼠後顯示器更新的快慢程度。HyperX Pulsefire Haste電競滑鼠採用輕量化設計及出色的功能，與Reflex配合使用能確保遊戲系統執行流暢，讓玩家在遊戲中更有自信。

HyperX Pulsefire Haste電競滑鼠採用極致輕量的蜂巢式設計，59公克重的滑鼠功能齊全、反應敏捷，適合喜好射擊遊戲玩家或想要減輕手部負擔的消費者。滑鼠採用TTC金微動開關，耐用且具扎實明確的點擊回饋，可承受高達6千萬次鍵擊，並擁有6個可透過HyperX NGENUITY軟體自定義的按鈕和一組內建記憶體。極具彈性的HyperFlex USB線材與100％ PTFE（virgin-grade）材質鼠腳，使玩家輕鬆省力贏得勝利。

HyperX表示，非常榮幸HyperX Pulsefire Haste電競滑鼠已相容最新NVIDIA G-SYNC顯示器中的Reflex技術，透過即時的延遲分析，進一步提升玩家在實戰中的反應速度。我們希望持續提供效能出色且功能豐富的產品來滿足各類玩家的需求，包括那些喜歡輕量化設計且對產品效能有高標準要求的頂尖遊戲玩家。

(時報資訊)