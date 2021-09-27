（清景麟建築團隊董事長林聰麟（左）27日崇明國小校長王海秀（右），簽署「建造食農共好」宣言。圖／顏瑞田）

清景麟建築團隊在東區的台南新都心推案的同時，捐出500坪土地，與區內的「崇明國小」合作，27日簽署「建造食農共好」宣言，結合企業與校園、社區的力量，仿效日本正夯的「食農共好」潮流，共同打造一個具創意、有溫度的「農趣菜園」。

清景麟建築團隊董事長林聰麟27日表示，農家出身的他，面對台灣剛起步的「食農共好」這個全新議題，他希望以身作則，用建築做為起點，親近生活、讓愛發生。

他說，日本多年前開始推動「食農共好」，透過小朋友親自播下種子，變成蔬果、再上餐桌的過程，可以讓學童和社區，學習更尊重農食，也不再挑食。

林聰麟指出，清景麟建築團隊、白天鵝建設機構、以及銳揚建設聯手，在台南新都心推案的同時，也留出一塊空地，與「崇明國小」簽署5年的「建造食農共好」合作計畫，在市中心打造一個將食農、土地關懷、建築美學概念，融合教學的全新社區。

崇明國小校長王海秀表示，崇明國小地理位置緊鄰巴克禮公園，擁有一大片公園綠地的教學資源，對土地環境關懷，也一直是學校的發展特色之一，此次，將建築美學一起融入，相當令人期待。

王海秀指出，崇明國小創校以來，辛勤培育樹人，推動環境教育、鄉土教育、國際教育等，多次榮獲教育最高榮譽殊榮，是台南亮點學校，此次學校與企業跨域結合，共同依循SDGS永續指標，打造「蟲鳴農趣」，要讓共好的力量，綿延不絕，一起為這塊美麗的土地，紮根生活，盛開夢想。

(時報資訊)