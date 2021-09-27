為了更快達成縮減碳排放量的目標，並壓低當地燃煤、天然氣等能源價格，大陸近期實施嚴格「能耗雙控」政策，包括江蘇、浙江和廣東等3個工業重鎮都受到影響，日媒認為，此事將讓全球供應鏈壓力更大，半導體與汽車產業面臨新一波衝擊。

日經亞洲評論報導，在新款iPhone 13手機等最新電子產品上市之際，大陸這一波限電措施影響相當大，蘋果與特斯拉的供應鏈中，數家主要廠商已經停止部分大陸工廠的運作，機械零件商乙盛精密工業就公告，位於昆山的工廠從周日（26日）這周四（30日）配合當地政策將暫停生產。

乙盛向台灣證交所提交的資料表示，「在停產期間，將透過庫存維持運作，我們希望在周末或下個月到來前安排生產，以滿足客戶需求。」

印刷電路板大廠、蘋果供應商欣興電子也公告旗下昆山廠即日起至9月底必須停產，將透過調動其他生產基地的產能降低影響；iPhone主要組裝廠和碩則表示，目前生產線正常運作，但如果收到進一步通知，已經準備好發電機。

而據知情人士透露，目前富士康在龍華、觀瀾、太原和鄭州的製造工廠尚未受到限電影響，確保全球最大iPhone生產基地能夠維持運作。

報導指出，中國大陸多地限電停產將帶給全球半導體與汽車供應鏈另一波衝擊，主要供應鏈先前已經出現前所未有的晶片與零組件短缺，且越南、馬來西亞生產基地受到變種病毒侵襲而中斷。

此外，電力供應不穩定將使得技術供應鏈充滿不確定性，尤其第三季是一年中最繁忙的時期，各大企業都努力生產以滿足歐美聖誕節、跨年需求。目前受到影響的產業相當廣泛，包括煤炭、鋼鐵及電子產品製造等，這些行業是2020年中國大陸的主要出口產業。

中國大陸為了實現縮減碳排放量的目標，目前持續加緊腳步，尤其中國大陸國家主席習近平上周在聯合國大會上表示，未來不會建造任何燃煤電廠，因為當局的目標是轉向綠色能源。先前大陸已表示將控制碳排放，碳排放應在2030年達到高峰，最終在2060年實現碳中和。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意