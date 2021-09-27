【時報記者任珮云台北報導】未來移動商機強大，LG電子(LG)董事會最新通過收購全球頂尖車載資安公司Cybellum決議，收購後LG將取得約64%股權。透過策略布局，LG將強化車載資安能力並加速努力成為「未來移動(Future Mobility)」的創新合作夥伴。富邦未來車(00895)ETF經理人蔡宗勳表示，未來移動商機除AI科技及半導體外，也涵蓋了電動車和傳統車廠等。

面對與日俱增、型態多元的資安威脅，加上全球汽車產業朝向車聯網趨勢發展，進而提高對符合國際標準的車載網絡系統需求。隨著汽車系統逐步有組織地發展到與各種元件串聯，而其之間具有複雜的相互關係，促使車載資安更為重要。Cybellum的收購案不但有助於LG在車載資安上快速成長，同時鞏固汽車零件業務的成長；透過優化軟體安全性，能讓LG在零組件設計、研發與營運等關鍵領域上創造更高的價值。

今年「MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數」漲幅近20%，領先其他美股指數如S&P500、NASDAQ。根據IC Insights、Bloomberg資料顯示，MSCI ACWI IMI精選未來車30指數第二大成分股-繪圖晶片大廠NVIDIA今年第二季營收達55億美元，再創新高，主要受惠於汽車類營收成長速度快；半導體領導者台積電第二季營收為133億美元，較去年同期成長19.8%，預計第三季營收將較第二季成長11%。美日傳統汽車大廠方面，豐田汽車不僅搶攻電動車市場，也將投資油電車及電動車電池，今年第二季營收達7.9兆日圓；福特汽車第二季營收較去年同期成長38%，主要透過大型車(pickup truck)，在電動車市中殺出血路。

以LG而言，該公司持續透過策略性收購、結盟與合作來強化業務上的優勢，並著重在車用零組件業務發展。2018年8月，LG收購奧地利車用照明大廠ZKW集團。2021年7月，LG與全球第三大車用零組件供應商麥格納(Magna International)成立合資公司LG Magna e-Powertrain，強化雙方競爭優勢與未來成長潛力。今天則再宣布收購全球頂尖車載資安公司Cybellum。

(時報資訊)