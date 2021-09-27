【時報記者張漢綺台北報導】無視大陸停限電添亂，台積電(2330)強拉最後一盤護台股收高！大陸十一長假前，蘇州及昆山突然宣布自26日起所有廠商停電停產，當地台廠提前斷電放假，讓相關廠商今天股價多有氣無力，不過，美股盤前期指續揚，且本週為法人季底作帳高峰，加上台塑(1301)領軍塑化類股走高及造紙類股轉強，讓台股指數無畏大陸大規模限電停產利空衝擊，整場力守紅盤之上，最後一盤更因台積電強拉6元，以602元作收，推升台股指數強勢收高，順利站上17300點，終場加權股價指數為17313.77點，上漲53.58點，成交量約2906.28億元；OTC指數為212.53點，下跌0.57點，成交量724.06億元。

今天盤中上市各類股以造紙類股表現最佳，上漲8.41%，其次是塑膠類股及觀光類股，分別上漲2.85%及2.45%，表現較差者為百貨類股、電機類股及運輸類股，其中百貨類股下跌4.65%，機電類股下跌2.55%，運輸類股下跌1.6%；上櫃部分，表現最佳觀光類股、上漲1.63%，表現最差為半導體類股、下跌0.9%。

就技術面來看，受到美股盤前期指大漲激勵，今天台股指數力抗大陸大規模停限電衝擊，在台積電強力收高帶動下，終場上漲53.58點，以17313.77點作收，順利站上17300點；上周台股先重挫350點後連續兩日反彈收復失土，今天亦無畏蘇州及昆山廠商停工收高，顯示多頭仍力圖振作，不過，觀察目前台股5日、10日、月線及季均線已呈空頭排列，且季線開始扣抵7月上旬高點位置呈現下行趨勢，指數上檔受制月、季線反壓，預期台股短線將處於區間震盪整理。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，台股上週因美國聯準會將宣布縮減購債、缺料引發部份製造業長料庫存調整、恆大違約疑慮等因素而呈現區間震盪，但研判美國整體終端零售庫存仍低、美股長多趨勢支撐下，待電子產業長短料庫存調整告一段落後，將回歸中長線基本面漲勢；考量近期大盤技術線型處於震盪整理使操作難度增加，加上又有中國官方限電停產措施可能衝擊部份台廠營運，建議採取選股不選市低接策略較為適宜，可留意有業績題材的蘋概股及矽晶圓、晶圓代工、矽智財等半導體族群以及車用電子供應鏈。

台新主流基金經理人沈建宏表示，就中國恆大危機事件分析，由於恆大債券已反應違約預期，且恆大佔中國房地產銷售總額的僅4%，加上中國人行已釋放流動性，在以上三個前題下，相信對市場和整個房地產行業的宏觀影響應該是可控，金融外溢效應有限，未來股市仍將回歸基本面。目前全球資金面及基本面同步正向，FED在Jackson hole釋出較為鴿派的言論，Taper對市場衝擊可控，另外，第三季企業獲利依舊亮眼，且Apple發表新產品，預期仍有鋪貨效應，激勵市場信心；在籌碼面上，外資持有台指期未平倉空單在相對低檔，因此，預期台股後市仍有機會展開反彈攻勢，拉回皆提供逢低買點。

在類股操作上，沈建宏看好五大族群：一、半導體供應鏈，如IC設計、先進封裝、新製程受惠股等；二、有新產品或新規格題材之個股，例如AR眼鏡、mini LED、Type C等；三、汽車與電動車供應鏈；四、據進入障礙之關鍵零組件且今年第三季有財報保護之個股；五、高股息殖利率兼具成長性之次族群。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意