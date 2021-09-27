【時報-台北電】創指午後再拉一波，漲幅超過1%；滬指依然弱勢盤跌。光伏板塊快速反彈後跌幅收窄，創業板股珈偉新能漲停，雙節電氣、中能電氣漲超10%，固德威、九州集團、錦浪科技、陽光電源、福斯特漲幅居前。

汽車整車板塊續弱，小康股份跌超8%，亞星客車、福田汽車、曙光股份跟跌。造紙板塊下挫，華泰股份跌停，青山紙業、凱恩股份、博匯紙業、齊峰新材跟跌。鹽湖提鋰概念走低，賢豐控股、科達製造、西藏城投、沃頓科技紛紛跌停，中鋁國際、天齊鋰業、西藏珠峰等大幅跟跌。

盤中，滬指報3589.21點，跌0.66%；深成指報14406.25點，漲0.34%；創業板報3251.99點，漲1.38%。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#創指 #滬指 #光伏 #汽車整車

主要市場指數

紐約道瓊
34798.00 +33.20(0.10%)
09/25
S&P500
4455.48 +6.50(0.15%)
09/25
Nasdaq
15047.70 -4.50(0.03%)
09/25
費半指數
3453.92 -3.53(0.10%)
09/25
日經225
30240.06 -8.75(0.03%)
14:15
南韓KOSPI
3133.64 +8.40(0.27%)
14:32
香港恆生
24249.43 +57.27(0.24%)
14:41
上證指數
3580.75 -32.31(0.89%)
14:41
深圳成指
14343.27 -14.58(0.10%)
14:41
英國FTSE
7051.48 -26.87(0.38%)
09/24
法國CAC
6638.46 -63.52(0.95%)
09/25
德國DAX
15531.75 -112.25(0.72%)
09/24

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