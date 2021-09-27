【時報-台北電】創指午後再拉一波，漲幅超過1%；滬指依然弱勢盤跌。光伏板塊快速反彈後跌幅收窄，創業板股珈偉新能漲停，雙節電氣、中能電氣漲超10%，固德威、九州集團、錦浪科技、陽光電源、福斯特漲幅居前。
汽車整車板塊續弱，小康股份跌超8%，亞星客車、福田汽車、曙光股份跟跌。造紙板塊下挫，華泰股份跌停，青山紙業、凱恩股份、博匯紙業、齊峰新材跟跌。鹽湖提鋰概念走低，賢豐控股、科達製造、西藏城投、沃頓科技紛紛跌停，中鋁國際、天齊鋰業、西藏珠峰等大幅跟跌。
盤中，滬指報3589.21點，跌0.66%；深成指報14406.25點，漲0.34%；創業板報3251.99點，漲1.38%。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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