【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數212.53點，跌0.57點；總計364家漲、317家跌、86家持平；委買3706982張、委賣2148323張；總成交值724.07億元。

(時報資訊)

#櫃買市場 #台北股市

延伸閱讀