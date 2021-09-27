【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數17313.77點，漲53.58點；總計587家漲、332家跌、80家持平；委買16835220張、委賣11114332張；總成交值2906.28億元。

(時報資訊)

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