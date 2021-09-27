各汽車大廠及相關供應鏈公司最新預估營收相繼出爐，包括NVIDIA、台積電、豐田、福特等皆持續走高，受惠上下游供應鏈表現亮眼，富邦未來車（00895）ETF追蹤的「MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數」，今年以來漲幅近20％，領先其他美股指數如S&P500、NASDAQ，以及同類型的全球智能電動車指數。

富邦未來車ETF經理人蔡宗?表示，由「MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數」成分股除了AI科技及半導體領導者外，也含括美、日傳統汽車大廠，可說是攻守兼備，一網打盡未來車產業關鍵商機。

根據IC Insights、Bloomberg資料顯示，MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數第二大成分股—繪圖晶片大廠NVIDIA今年第二季營收達55億美元，再創新高，主要受惠於汽車類營收成長速度快；半導體領導者台積電第二季營收為133億美元，較去年同期成長19.8％，預計第三季營收將較第二季成長11％。

美日傳統汽車大廠方面，豐田汽車不僅搶攻電動車市場，也將投資油電車及電動車電池，今年第2季營收達7.9兆日圓；福特汽車第2季營收較去年同期成長38％，主要透過大型車(pickup truck)，在電動車市中殺出血路。

MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數除了AI科技及半導體領導者外，跟其他電動車指數最大差別在於，也在搶攻未來車市場的傳統車廠也在成份股之列。蔡宗?指出，傳統車廠將夾帶忠實客群、遍布全球的銷售據點、以及經驗豐富的汽車研發技術，積極搶攻電動車市場，瞄準未來商機無限的汽車大戰。

以豐田汽車為例，就是從造車到投資電池領域，其全固態電池專利技術全球第一，搶攻新能源車市場，固態電池更輕巧、10分鐘就可以快速充飽電，還能提供兩倍以上的里程數，回收過程更簡單和安全。且至2030年止，將投入約1.5兆日圓於電動車電池和電池供應系統等領域，目標是要讓每台電動車電池成本至少能降低50％。

富邦投信表示，富邦未來車ETF所追蹤的MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數，可說完整捕捉到相關產業中上中下游的重點公司，將所有引領未來車趨勢的領頭羊一網打盡，鎖定電動車10年商機，聚焦未來移動趨勢。

(時報資訊)