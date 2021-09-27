【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數212.50點，跌0.60點；總計347家漲、336家跌、81家持平；委買7088342張、委賣4864061張；總成交值621.33億元。

(時報資訊)

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