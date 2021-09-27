【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數17256.24點，跌3.95點；總計579家漲、339家跌、78家持平；委買29375769張、委賣21725562張；總成交值2439.63億元。

(時報資訊)

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