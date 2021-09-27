行政院今天召開擴大防疫會議，院長蘇貞昌表示，國內疫情漸趨穩定，相關管制措施也應從考量產業生計及民眾生活層面，進行適度調整；在監測中秋連假疫情變化後，可視狀況進行相關限制產業的鬆綁。

指揮中心指出，有關大眾交通運輸工具的管制措施，例如車站內的飲食管制或遊覽車輛乘載上限，及藝文表演展覽與體育活動賽事、大型餐宴、婚宴場所的進場室內容留人數及相關飲食規範等，應有調整空間；電子遊戲及資訊休閒場所、MTV及KTV等部分休閒娛樂場所，也有設定相關條件適度予以開放的空間。

蘇貞昌說，預定鬆綁的項目與啟動時間，下午將由指揮中心向國人報告，擴大防疫會議針對疫情概況、疫苗施打情形、及警戒期間相關管制措施調整事宜等議題進行討論。

指揮中心指出，全球疫情仍然險峻，Delta變異株流行範圍仍持續擴大，鄰近多國疫情持續上升或處於高峰，國內疫情雖處於低度流行狀況，社區仍偶有零星感染源亟待釐清個案，目前也密切監視中秋連假後的疫情變化。

指揮中心表示，境外移入病例並未減少，且多為Delta變異病毒株，威脅仍大，因此相關邊境檢疫措施不宜放鬆，機場及港口的相關管制都有加強。

疫苗施打情形部分，指揮中心說，12到17歲學生施打BNT疫苗按規劃進行，目前國內疫苗接種人口涵蓋率為52.12%，劑次人口比為61.22（劑／每百人），在疫苗順利到貨的情形下，預計疫苗接種人口涵蓋率在10月底前，第一劑可超過7成，第二劑可上看3成。

蘇貞昌表示，有鑑於鄰近國家疫情升溫，且Delta變異株仍在國際肆虐，因此仍須加強邊境管制措施，藉此保護國人健康。針對明年過年連假可能出現返鄉人潮，請指揮中心就防疫物資、集中檢疫所及防疫旅館等資源預先進行整備。

蘇貞昌指出，考量國內疫情目前已漸趨穩定，相關的管制措施也應從考量產業生計，及民眾生活層面進行適度調整，在監測中秋連假的疫情變化後，可以視狀況進行相關限制產業的鬆綁，預定鬆綁的項目與啟動時間，下午由指揮中心向國人報告。

蘇貞昌強調，有關管制措施的鬆綁及部分場所的開放條件，仍須以國內疫情穩定為前提，並須徹底實踐實聯制和防疫措施，如遇突發狀況才可利於疫調執行，而相關規範應提早向民眾及相關業者說明，可預先進行相關準備。

(時報資訊)