【時報記者張漢綺台北報導】智慧安防品牌廠晶睿(3454)正式成立台灣台中與高雄辦公室，透過進駐專業團隊帶來貼近需求的全新專案規畫，並為合作夥伴提供即時效率、在地諮詢、專業完善的全方位智慧安防解決方案，可望加速推進新事業，推升營運動能。

晶睿通訊為台灣第一大安防品牌，深耕台灣市場及拓展品牌服務，並將其視為重要戰略市場，持續投入資源，繼近期甫成立台灣技術客服中心，提供客戶即時線上諮詢服務，看好中南部地區的安防市場發展能量，第三季末更進一步將觸角延伸至潛力區域，分別成立台中與高雄辦公室。

晶睿通訊陸續與全球夥伴建立策略聯盟，成功攜手逾100個國家、超過180家授權經銷商合作，且於美國、日本、荷蘭、印度、墨西哥等地設有分公司或辦公室，接下來亦持續發揮全球智慧安防領導品牌優勢，聚焦台灣市場，建構一站式的智能安防解決方案，打造安防全新視野。

晶睿表示，台中及高雄辦公室將挹注資源擴展服務範疇，於每季舉辦軟、硬體教育訓練與最新產品發表會，進行專業知識培訓與升級應用技術，更將加快溝通效率，爭取及時回應，主動提供合作夥伴更多的服務支持，未來更計畫投入技術支援人力，擴大在地經營動能，提供包含代理商、系統整合商等合作夥伴全方位服務。

(時報資訊)

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