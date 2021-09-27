【時報-台北電】27日三大指數集體開高隨後走勢分化，創業板指高位盤整，漲幅一度擴大至2%，滬指表現相對一般，臨近午間收盤前滬指下挫跌逾1%。板塊方面，華為概念股受利好消息刺激走強，養殖業、食品加工、白酒概念等大消費板塊全線走高；有色、鋼鐵等週期板塊大幅下挫，鋰電池、工業母機、光伏等板塊持續低迷。鋼鐵股走勢不振，久立特材、金嶺礦業、包鋼股份、山東鋼鐵、重慶鋼鐵等多股下挫

午間收盤，滬指跌1.30%，報3565.94點；深成指跌0.55%，報14279.39點；創指漲0.43%，報3221.63點。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#滬指 #深成指

主要市場指數

紐約道瓊
34798.00 +33.20(0.10%)
09/25
S&P500
4455.48 +6.50(0.15%)
09/25
Nasdaq
15047.70 -4.50(0.03%)
09/25
費半指數
3453.92 -3.53(0.10%)
09/25
日經225
30240.06 -8.75(0.03%)
14:15
南韓KOSPI
3133.17 +7.93(0.25%)
14:26
香港恆生
24277.78 +85.62(0.35%)
14:31
上證指數
3577.49 -35.58(0.98%)
14:31
深圳成指
14342.78 -15.07(0.10%)
14:31
英國FTSE
7051.48 -26.87(0.38%)
09/24
法國CAC
6638.46 -63.52(0.95%)
09/25
德國DAX
15531.75 -112.25(0.72%)
09/24

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