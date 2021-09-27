【時報-台北電】27日三大指數集體開高隨後走勢分化，創業板指高位盤整，漲幅一度擴大至2%，滬指表現相對一般，臨近午間收盤前滬指下挫跌逾1%。板塊方面，華為概念股受利好消息刺激走強，養殖業、食品加工、白酒概念等大消費板塊全線走高；有色、鋼鐵等週期板塊大幅下挫，鋰電池、工業母機、光伏等板塊持續低迷。鋼鐵股走勢不振，久立特材、金嶺礦業、包鋼股份、山東鋼鐵、重慶鋼鐵等多股下挫
午間收盤，滬指跌1.30%，報3565.94點；深成指跌0.55%，報14279.39點；創指漲0.43%，報3221.63點。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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