【時報記者郭鴻慧台北報導】央行進一步緊縮房貸及購地貸款，清景麟建築團隊董事長林聰麟直言，建商經營會越來越困難，土地、造價成本齊飆推升房價，購屋者也會越來越辛苦，由於首購者有臨界點，總價大約落在千萬元左右，現階段土地及造價成本大漲，預期未來建商推案坪數會朝向放大一點的趨勢前進，目標族群會變成換屋族。白天鵝機構陳清堯董事長則認為，央行緊縮多少會影響到自住客，但是在低利率、游資及通膨三大因素支撐下，恐怕還是難擋房市火熱的趨勢。

後疫情時代什麼都漲，林聰麟說，30年來高雄和台南的房市都沒有漲，但這些年已經開始補漲，最近這3個月，漲幅很大很驚人，央行持續打房，未來經營度會更難，現在土地取得和營造成本大漲，若以前5年來看，每坪營造成本約7.5萬，但現在漲到每坪15萬，台積電大力擴廠，營造工人大缺，個案工進延宕，以往2~3年可完工，現在得到4~5年才能完工，公司將採邊建邊售或是成屋銷售模式為主。

清景麟、白天鵝機構、銳揚建設三方合作推出台南新都心總銷上看55~60億元的巴克禮二期建案，今日舉行動土典禮。林聰麟說，在全台灣的市區取得大宗土地機會越來越少，未來建商結盟合作買地推案的例子會越來越多，巴克禮一期總銷約45億元，每坪開價約25~26萬元，去年10月開賣至今，銷售成績不錯；第二期今日動土，未來開價將達3字頭；至於第三期將會找來日本知名的設計團隊來規畫，總銷將落在60~65億元。

以往專注在北台灣推案為主的白天鵝機構陳清堯董事長說，現在買地實在太難了，只好往南部找地，他並透露當初台南高鐵特區共五塊地標售，其實都有參與，但都排第二名。建商的地緣性重要，當地的敏感度較高，和清景麟合作已有幾個案子，買地就在一起，也一起出資興建個案。至於房市表現，他則用「像火山一樣的爆發」來形容，全省從基隆到高雄走一遍，自家旗下的各案場來客數都大增，最近的推出個案子新橫濱，每週來客數有高達300組。

(時報資訊)