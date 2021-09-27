全球政府對於淨零碳排凝聚共識，紛紛推動政策來支持電動車及再生能源的發展。為掌握零碳經濟商機，自７月以來已有３檔與電動車相關的ETF在證交所上市。證交所表示，9月中旬掛牌的中信綠能及電動車ETF（00896），與先前兩檔電動車、未來車ETF最明顯的不同，在於其將投資標的鎖定在台股，並納入綠能概念股。

大陸嚴格執行能耗雙控，綠能、電動車題材受市場關注。中信綠能及電動車ETF今日在證交所交易多維持上漲格局，一早曾攻上14.98元大漲3.66％。

該檔所追蹤的指數是以50檔國內上市櫃股票為成分股，單一個股權重不超過15％或低於0.5％。篩選時考量流動性、財務要求、公司治理評鑑結果等，佈局綠能、電動車、半導體三大族群。

其中，橫跨綠能、電動車兩大產業的個股優先入選，其餘產業則各自按自由流通市值排序，均分剩餘成分股檔數，且半導體上限10檔、權重不得超過25％，而綠能部分又以風力發電產業優先選入。

中信投信分析，零碳經濟為未來趨勢，尤其台灣地理環境具備發展風能的先天優勢，全球最優質20處風場，台灣海峽就獨占16處，且國內政策也加以扶持。

中信投信還指出，根據CleanTechnica統計至7月底，全球電動車銷量破300萬台，較去年同期年增率達153.8％，工研院估算到2040年，電動車產值將高達2.1兆美元，為智慧型手機約0.9兆美元的2倍，可望帶動台灣電動車供應鏈長期發展。

(時報資訊)