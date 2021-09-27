由iPhone 4引爆的智慧型手機購買熱潮，成長周期至今迎來黃金十年，蘋果股價也隨之飆漲，借鏡智慧型手機發展模式，電動車將取代智慧型手機，成為下一個十年的投資主軸，隨著特斯拉Model 3在2020年熱銷至今，市場預期全球電動車產量將從2020年200萬台，飆升6倍至2025年1,300萬台，2021年更將為電動車產業高速成長起始年，背後龐大供應鏈商機更是百年難得一見。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，全球超過20個國家訂定汽車電氣化或燃油車禁售令，目標時程落在2025～2050年之間，其中又以歐洲國家最為積極。歐盟7月14日時宣布，擬推動對抗氣候變遷的大規模計畫，其中包括2035年起禁止銷售新汽油車、柴油車和油電混合動力車，登高一呼禁售燃油車，各國齊力跟進。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，2020年11月，大陸國務院頒布「新能源汽車產業發展規劃（2021～2035年）」，明確擘畫出未來中國電動車產業的藍圖，包含到2025年，電動車銷量佔比要高達20％，且2035年電動車核心技術要達國際水準。大陸三大電動車造車新勢力，也已在過去數年四處攻城掠地，預期在十四五計畫扶持下，將可充分享受大陸新能源政策帶來的高速成長。

(時報資訊)