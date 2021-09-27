（金融機構違規、損及消費者權益，重罰將成趨勢。圖／資料照片）

金融機構的上千萬元罰單將成常態。金管會主委黃天牧27日回應立委羅明才質詢時表示，銀行、保險等各業法罰鍰已提高，未來若金融機構不法或違規情事有具體事證，則重罰「趨勢會延續下去」，但若金融業者自己作好風險控管及法律遵循，未必會吃大罰單。

據金管會統計，今年前8月銀行、保險及證券金融機構的罰鍰已逾2.18億元，還未含上市櫃公司的罰鍰，2021年金管會的罰鍰預算是2.51億元，全年應會達成預算數。

對此，黃天牧表示，由於還有3個多月，目前無法預期是否還有重大裁罰案。

2021年是金融業好年冬，金管會統計，銀行業前7月稅前獲利2,476億元，較去年同期增加137億元，證券期貨業前7月稅前則賺894億元，同比亦增494億元，保險業前7月稅前獲利則有3,192億元，比去年前7月增加1,588億元，即金融三業前7月稅前獲利6,562億元，創歷史同期新高。

羅明才在財委會質詢時表示，這是不是金管會「嚴管重罰」的成果，未來嚴管重罰是不是常態化？

黃天牧表示，金融業獲利表現佳是歷任主委努力的成果，但他認為金融發展與金融秩序維護是要同時兼顧的，尤其是對消費者權益及不法、不當行為的處理，立法院已通過將金融相關作用法罰度提高，因此未來對金融機構罰款，若有具體事實，「（重罰）趨勢會延續下去」，但若金融機構法遵風控作好，不一定會被處份到，所以一部分責任是金融業自己。

(時報資訊)