（凱基奪五大獎，董事長許道義（前排左五）、總經理方維昌（前排右五）與得獎團隊共享榮耀。圖／凱基證券）

凱基證券與投信、投顧，聯手拿下第16屆金彝獎五座大獎；凱基證券奪「傑出金融創新獎」、「傑出風險管理獎」及特別獎「傑出綠色金融獎」；凱基投信獲「傑出資產管理獎」；凱基投顧副總梁姿嫺摘下「傑出投信投顧人才獎」。

凱基證券依循中華開發金控「顧客導向」策略，充分展現「以客戶為中心」及「值得信賴」的企業價值，2021年獲獎連連，日前甫獲今周刊財富管理證券評鑑六大獎包括「最佳智能理財獎」，秉持中華開發金控「數位躍升」策略，從產品設計到客戶滿意度，皆獲讚許。

數位金融部主管鄭嘉慶表示，凱基證券深耕數位領域，提供投資人一條龍式的APP整合服務，且運用大數據AI智慧模組化系統，打造最適化投資組合，整合投資商品、資訊、服務，如提供客戶160多種條件選股、雲端監控交易策略等，為年輕族推出親民、簡單、快速的數位旅程創新。

凱基證券繼3月獲主管機關證券商風險評鑑最優等級後，再獲頒金彝獎「傑出風險管理獎」。風險管理部主管翁仁政指出，凱基證券設有嚴謹的風險管理組織及整合性的風險策略與流程，交易前後訂有健全的交易審查、精密的部位管理制度、進化的金融商品評價及計量風險管理程序，且為因應金融市場快速激烈的變化，新增十大面向的經營風險偵測，即時有效全面追蹤曝險狀況，並分析金融市場事件風險以提升風管效能，落實日常風險管理執行。

凱基投信獲頒「傑出資產管理獎」，副董事長暨總經理張慈恩表示，顯現「變革轉型」的豐碩成果，在三年內即繳出亮眼成績單，包含公募基金規模三年內呈指數型成長逾25倍、市場排名也同步由31名躍升至第8名，創下投信界最速成長之紀錄，媲敵國內大型金控下的投信表現；凱基投信在過去三年內，也針對機構法人、高端客戶與一般投資人的需求，發行近30檔新基金，以成為亞洲精品資產管理公司為目標。

「傑出投信投顧人才獎」由梁姿嫺奪得。過往在台灣新能源產業投資潮時，即以紮實的研究與精闢見解而著稱，近年聚焦電動車產業研究，成為機構法人諮詢的首選分析師，協助打造凱基投顧成為能與外資競爭的本地研究團隊，在亞元雜誌（Asiamoney）全體內外資的研究排名上，凱基投顧台灣研究團隊近年來常居前三名。

凱基證券獲頒特別獎「傑出綠色金融獎」。債券部主管洪韶卿表示，響應政府推動綠色金融政策，協助企業評估及定價相關債券，並擔任多檔永續發展相關債券的主辦承銷商，包含第一檔國營企業之綠色債券、第一檔民營企業之綠色債券及社會責任債券，呼應中華開發金控重視ESG的理念，為永續金融貢獻心力。

(時報資訊)