（財政部政務次長阮清華。圖／郭吉銓）

財政部政務次長阮清華27日召開澄清記者會指出，截至2021年8月底，中央政府一年以上債務未償餘額實際數5兆7,098億元，較2016年5月底淨增加3,110億元，包含疫情紓困特別預算舉借數3,565億元。

阮清華也強調，若扣除疫情紓困，近五年多我國債務舉借為淨減少455億元態勢。

財政部指出，中央政府一年以上公共債務未償餘額占前三年度名目國內生產毛額GDP平均數比率（債務比率），從2012年底高峰36.3％逐年下降至2019年底29.7％，連續七年下降，蓄積財政能量。

阮清華也表示，2020及2021年因應疫情擴大歲出，預算差短及債務略增，債務比率分別略升至30.0％及33.5％，尚符合公共債務法所訂40.6％上限規定，以今年度債務比率計算，我國可舉債額度約1.5兆元，尚具足夠財政韌性支應緊急重大政務所需。

由於疫情蔓延全球，各國皆採取擴張性財政政策，財政部引用2021年7月IMF調查報告指出，主要國家額外財政支出與稅費減免（不含融資貸款、擔保等）占GDP比率介於25.4％至4.5％之間，如美國25.4％、澳洲18.4％、新加坡18.4％、日本16.5％、英國16.2％、中國4.8％及南韓4.5％；均高於我國編列特別預算8,394億元占GDP比率3.9％。

而國內外各機構對台灣2021年經濟成長率預估多高於5％，估計今年我國仍可維繫經濟成長動能。

(時報資訊)