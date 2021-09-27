【時報-台北電】台北股市櫃買市場12:00，加權指數212.85點，跌0.25點；總計359家漲、305家跌、87家持平；委買6947337張、委賣4753542張；總成交值526.96億元。

(時報資訊)

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