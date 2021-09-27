【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數17262.30點，漲2.11點；總計577家漲、320家跌、90家持平；委買28413925張、委賣20941189張；總成交值2090.51億元。

(時報資訊)

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