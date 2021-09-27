【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日本政府正在研議，是否本周可望解除緊急狀態，因此激勵景氣相關族群上漲，也帶動日股走高。早盤結束時，日經指數收30,358.62點，漲109.81點或0.36%。同時，東證指數收2,098.42點，漲7.67點或0.37%。

　在疫情趨緩，以及當地政局將出現新氣象之下，日經指數9月迄今已漲超過8%。

　大和證券認為，日本經濟後市可望隨著新內閣會有不同發展。同時，緊急狀態將解除，景氣復甦相關類股表現強勁。不過，日股日前漲太多，可能需要盤整一下，因此個股表現也到壓抑。

　日本政府表示，因為疫情趨緩，當地大部分還是實施緊急狀態的地區，預估可能會很快解除。

日本正在跟第5波新冠疫情對抗，8月確診率曾一度創歷史新高。為防止醫院量能耗盡，故當地政府又把緊急狀態實施時間延長至9月底。

　類股方面，航空公司漲3.96%，鐵路運輸業者漲2.51%。同時，百貨公司也漲，高島屋漲4.54%，三越伊勢丹漲4.15%，丸井漲4.37%。

　同時，受益於居家題材的族群表現疲軟，遊戲製造商萬代南夢宮跌1.51%，冷凍食品製造商味之素也跌0.83%。

　由於中國大陸恒大財務危機尚未完全解除，相關個股持續走低，空調製造商大金工業跌3.12%，衛浴設備製造商Toto也跌1.66%。

(時報資訊)

#日經指數 #大和證券

主要市場指數

紐約道瓊
34798.00 +33.20(0.10%)
09/25
S&P500
4455.48 +6.50(0.15%)
09/25
Nasdaq
15047.70 -4.50(0.03%)
09/25
費半指數
3453.92 -3.53(0.10%)
09/25
日經225
30240.06 -8.75(0.03%)
14:15
南韓KOSPI
3133.17 +7.93(0.25%)
14:26
香港恆生
24277.78 +85.62(0.35%)
14:31
上證指數
3577.49 -35.58(0.98%)
14:31
深圳成指
14342.78 -15.07(0.10%)
14:31
英國FTSE
7051.48 -26.87(0.38%)
09/24
法國CAC
6638.46 -63.52(0.95%)
09/25
德國DAX
15531.75 -112.25(0.72%)
09/24

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