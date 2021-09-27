恒大地產集團因債務違約風險引起金融市場波動，中國大陸政府也加強調控不動產，今年全中國大陸已有上百家房地產公司倒閉，資誠（PwC）聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師段士良透露，今年協助台商處分中國大陸不動產已有案件開始發生違約情況，所幸交易程序安排得宜，台商不但沒有損失還可以沒收訂金，只是需要再尋找買家。

基於稅負安排，台商多年前開始都是透過股權交易的方式處分中國大陸土地，但是由於外匯法令限定必須先轉讓股權且取得相關公部門審核後，買方才能將股權價款由其境內帳戶匯至台商境外控股公司帳戶，導致台商股權轉讓後卻收不到價款的情況時有所聞，連上市櫃公司都不例外。

身兼海基會台商財稅法律顧問的段士良表示，過往不動產價格一路看好，只要能排除惡意買家，一般買家缺乏違約動機；但近期中國大陸不動產市場狀況不佳，加上銀行對於不動產融資收緊，交易違約風險已經上升。

段士良提醒，即使是共管帳戶也有共管期間限制，只要買方向共管銀行表示交易有爭議不得付款，等共管期間一過，銀行只能將共管帳戶裡的錢原路徑返還買方，最後只剩訴訟一途。不過，段士良也提醒，訴訟程序耗時，台商務必要妥善安排事前的交易安全程序，以確保自身權益。

(時報資訊)

#恒大 #不動產 #地產

主要市場指數

紐約道瓊
34798.00 +33.20(0.10%)
09/25
S&P500
4455.48 +6.50(0.15%)
09/25
Nasdaq
15047.70 -4.50(0.03%)
09/25
費半指數
3453.92 -3.53(0.10%)
09/25
日經225
30226.35 -22.46(0.07%)
12:56
南韓KOSPI
3128.59 +3.35(0.11%)
12:56
香港恆生
24265.46 +73.30(0.30%)
13:01
上證指數
3561.94 -51.13(1.42%)
13:01
深圳成指
14265.81 -92.04(0.64%)
13:01
英國FTSE
7051.48 -26.87(0.38%)
09/24
法國CAC
6638.46 -63.52(0.95%)
09/25
德國DAX
15531.75 -112.25(0.72%)
09/24

延伸閱讀