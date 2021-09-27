中國地產商恒大財務問題持續發酵。國際評級機構惠譽最新報告表示，恒大集團事件對建築公司評級的影響可控。惠譽所追蹤工程和建築公司具備規模優勢，降低了單個客戶違約或項目失敗事件的風險。

香港信報27日報導，惠譽報告指出，若違約干擾到更廣泛的房地產市場，在住房項目和房地產開發方面有大量曝險部位的工程建築公司則可能受影響。

另外，星展集團則認為恒大危機不對亞洲銀行業構系統性風險。星展集團行政總裁高博德（Piyush Gupta）接受外媒採訪時表示，星展對中國恒大沒有曝險部位，也不認為恒大的危機會對亞洲銀行業構成系統性風險。但他指出，中國本土銀行的恒大曝險部位較多，必須關注接下來恒大問題的解決進展。

(時報資訊)