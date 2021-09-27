A股三大指數27日集體高開，隨後走勢分化，創業板指數維持高位盤整，漲幅一度擴大至2％；滬指維持震盪走勢，臨近午間收盤前滬指下挫跌逾1％。各類股方面，華為概念股受利多消息刺激走強，養殖業、食品加工、白酒概念等大消費概念股全線走高；有色、鋼鐵等週期板塊大幅下挫，鋰電池、太陽能等相關類股持續低迷。總體而言，市場情緒趨冷，個股跌多漲少。
截至午間收盤，滬指跌1.3％，報3,565.94點；深成指跌0.55％，報14,279.39點；創指漲0.43％，報3,221.63點。
從盤面上看，飲料製造、白酒、養雞類股漲幅居前；鈦白粉、氟化工、稀土類股跌幅居前。
(時報資訊)
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