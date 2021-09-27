A股三大指數27日集體高開，隨後走勢分化，創業板指數維持高位盤整，漲幅一度擴大至2％；滬指維持震盪走勢，臨近午間收盤前滬指下挫跌逾1％。各類股方面，華為概念股受利多消息刺激走強，養殖業、食品加工、白酒概念等大消費概念股全線走高；有色、鋼鐵等週期板塊大幅下挫，鋰電池、太陽能等相關類股持續低迷。總體而言，市場情緒趨冷，個股跌多漲少。

截至午間收盤，滬指跌1.3％，報3,565.94點；深成指跌0.55％，報14,279.39點；創指漲0.43％，報3,221.63點。

從盤面上看，飲料製造、白酒、養雞類股漲幅居前；鈦白粉、氟化工、稀土類股跌幅居前。

(時報資訊)

#滬指 #類股 #A股

主要市場指數

紐約道瓊
34798.00 +33.20(0.10%)
09/25
S&P500
4455.48 +6.50(0.15%)
09/25
Nasdaq
15047.70 -4.50(0.03%)
09/25
費半指數
3453.92 -3.53(0.10%)
09/25
日經225
30226.35 -22.46(0.07%)
12:56
南韓KOSPI
3128.59 +3.35(0.11%)
12:56
香港恆生
24265.46 +73.30(0.30%)
13:01
上證指數
3561.94 -51.13(1.42%)
13:01
深圳成指
14265.81 -92.04(0.64%)
13:01
英國FTSE
7051.48 -26.87(0.38%)
09/24
法國CAC
6638.46 -63.52(0.95%)
09/25
德國DAX
15531.75 -112.25(0.72%)
09/24

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