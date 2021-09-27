（金管會主委黃天牧。魏喬怡攝）

國銀為拼數位五倍券加碼，廣告詞五花八門求吸睛，卻被網友狠批銀行說「消費金額100％回饋、上限5千元」，結果「回饋5千元」其實是政府發的五倍券，根本是「欺騙客戶」，立委林楚茵、郭國文27日指出，銀行這樣不擇手段誤導民眾已算是「詐術」要求金管會開罰。金管會主委黃天牧表示，會請銀行局去了解，若有廣告不實會立刻處理

林楚茵指出，國銀為推五倍券，廣告耍詐，她點名多家銀行廣告不實，像聯邦、渣打銀打出「每人回饋上限五千元」；華南銀打出「每戶最高回饋五千元」；國泰世華銀也打出「可獲消費金額100％回饋」，有些銀行在數位五倍券開跑前網站上都打出這些口號，疑有廣告不實之嫌，現在再上網發現有些銀行已悄下架這些廣告。

林楚茵認為，基於公平待客原則，金融機構不得以不當話術進行招攬或行銷，若是廣告不實，金管會應儘速開罰。

郭國文也表示，「回饋五千、100％」銀行為推數位綁定、不擇手段，誤導民眾，是一種「詐術」，是否違反金融消費者保護法第八條、金管會是不是該開罰。他表示，10月6日前共同綁定的人還可以解約，金管會要儘速處理，讓大家還可解約。

黃天牧指出，確實這些說法會讓民眾誤解，且銀行的加碼有數量限制，這些銀行都應該要對外明確說清楚，「我們非常重視，會請銀行局立刻去處理，再跟大家報告。」

林楚茵還指出，振興五倍券「紙本」開放首日就達566萬登記，首日就超越數位五倍券的367萬份，「唐鳳都在推，金管會別再睡」！

黃天牧表示，這次五倍券「數位」是重點，所以金管會在九月初就鼓勵金融業投入，所以有600多萬份、34億元左右的加碼優惠，已有採取相關措施，會繼續努力，一定會全力以赴。

是否有達到預期？黃天牧認為，今年五倍券與去年三倍券相比，數位綁定有增加，應該還會再增加，會請銀行業者再加把勁。

(時報資訊)